Kilis'te 14 yaş altına sokağa çıkma izni verilmesiyle alışverişe çıkan aileler sosyal mesafe kuralını unuttu

Koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocuklar bugün 4 saatliğine sokağa çıktı. Kilis'te çocuklarını alan aileler, bayram alışverişi yapmak için çarşıya çıkınca yoğunluk oluştu. Aileler alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uymadı.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ İÇİN ÇARŞIYA AKIN ETTİLER

Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. 'Yeni normalleşme' dönemiyle beraber belli yaş gruplarına sokağa çıkma izni verilirken, bugün 0-14 yaş arası çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Çocuklara izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp çarşıya çıktı. Bayramda sokağa çıkma yasağı olacağı açıklanmasına karşın bazı aileler bayram alışverişi yapmak için giysi ve ayakkabı satan iş yerlerine gitti.

TEDBİRLERE UYULMADI

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.