Kıbrıs seçimi ne zaman? Kıbrıs seçimi anket sonuçları ne? Kıbrıs seçimi ne oldu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti cumhurbaşkanı seçimi resmi sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca seçimler ikinci tura ertelendi. Peki, Kıbrıs seçimi ne zaman? Kıbrıs seçimi adayları kimler gibi soruların yanıtı haberimizde yer almaktadır.

KIBRIS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2020-2025 yılları arasında görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla ilk turu 11 Ekim 2020'de düzenlenen, ikinci turu 18 Ekim 2020'de düzenlenecek olan seçim. İlk turu Anayasa değişikliği referandumuyla aynı gün düzenlendi. Esasen 26 Nisan 2020'de düzenlenmesi plananan seçim, COVID-19 pandemisi nedeniyle 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi.

KIBRIS SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

Adaylığını ilan edenler

Hâlihazırda adaylığını açıklamış olanlar aşağıdaki gibidir:

Mustafa Akıncı (Mevcut cumhurbaşkanı, bağımsız)

Ersin Tatar (Mevcut başbakan, Ulusal Birlik Partisi)

Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

Kudret Özersay (Bağımsız)

Serdar Denktaş (Bağımsız)

Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi)

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

Ahmet Boran (Bağımsız)

Fuat Türköz Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi)

YSK tarafından ilan edilen adaylar

Adaylar 04.09.2020 tarihinde resmi başvurularını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptı. Adaylık başvuruları sonrasında YSK adaylık başvurularını ilan etti.

Mustafa Akıncı (Bağımsız) - Mimar

Serdar Denktaş (Bağımsız) - Matbaacılık ve Ekonomi

Kudret Özersay (Bağımsız) - Ululuslararası İlişkiler

Alpan Uz (Bağımsız) - Hukuk

Mustafa Ulaş (Bağımsız) - Türk Dili ve Edebiyatı ve Hukuk

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) - Sosyal Bilimler ve Turizm

Ahmet Boran - (Bağımsız) Tıp

Tufan Erhürman (CTP) - Hukuk

Ersin Tatar (UBP) - İktisat

Erhan Arıklı (YDP) - İlahiyat Fakültesi ve İşletme

Fuat Çiner (MDP) - Tıp

KIBRIS SEÇİMİ ANKETLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi doğrudan, evrensel oy kullanma yöntemi ve gizli oyla yapılmaktadır. Ülkede 18 yaşın üzerindeki her vatandaşın seçme ve oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılmaktadır ve seçilme yaşı cumhurbaşkanlığı için 35 olarak belirlenmiştir. KKTC'de seçime katılan bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa, seçim 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yenilenir ve en çok oy alan aday yeni cumhurbaşkanı olarak seçilir.