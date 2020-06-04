Kesme tahtası temizliğini maden suyu, sirke, deniz tuzu ve limon gibi malzemelerle gerçekleştirebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. Pek, kesme tahtası nasıl temizlenir?

KESME TAHTASI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Nemliyken temizleyin: Kesme tahtası nemliyken bulaşık deterjanı ile ovun. Sonra 2 dakika mikrodalga ısıtın.

Doğal maden suyu: Kesme tahtasının üzerinde doğal maden suyu gezdirin. 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın.

Deniz tuzu limon karışımı: Deniz tuzu ve limon karışımını kesme tahtasının üzerine sürün. 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın.

Leğende temizleyin: Kesme tahtasını yarısına kadar ılık su dolu leğene batırın. Suyun içine limon ve sirke ekleyin. Kesme tahtasını leğenin içinde yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra durulayın.

Karbonat limon karışımı: Kesme tahtasının üzerine karbonat limon karışımı sürün: 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın.