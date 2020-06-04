Kesme tahtası nasıl temizlenir?

Mutfağınızda devamlı tezgahın üstünde duran kesme tahtaları gün boyu besinlerle ve farklı nesnelerle temas ederek kirleniyor. Kesme tahtaları düzenli ve doğru şekilde temizlenmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

04.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:07

Kesme tahtası temizliğini maden suyu, sirke, deniz tuzu ve limon gibi malzemelerle gerçekleştirebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. Pek, kesme tahtası nasıl temizlenir?

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti

KESME TAHTASI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Nemliyken temizleyin: Kesme tahtası nemliyken bulaşık deterjanı ile ovun. Sonra 2 dakika mikrodalga ısıtın.

Doğal maden suyu: Kesme tahtasının üzerinde doğal maden suyu gezdirin. 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın.

Deniz tuzu limon karışımı: Deniz tuzu ve limon karışımını kesme tahtasının üzerine sürün. 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın.

Leğende temizleyin: Kesme tahtasını yarısına kadar ılık su dolu leğene batırın. Suyun içine limon ve sirke ekleyin. Kesme tahtasını leğenin içinde yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra durulayın.

Karbonat limon karışımı: Kesme tahtasının üzerine karbonat limon karışımı sürün: 5 dakika bekleyip kesme tahtasını durulayın.