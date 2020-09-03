Kesilen cezalardan beli bükülen Gebze esnafı yetkililerden anlayış bekliyor

Pandemi sürecinde zor günler geçiren Gebze esnafı, yetkililer tarafından kesilen para cezaları nedeniyle kepenk kapatma noktasına geldi. Esnaf, konuyla ilgili yetkililerden hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Pandemi süreci başladığından beri en büyük bedeli ödeyenlerin başında gelen KOBİ ve küçük esnaf artan para cezalarından dolayı kepenk kapatma durumuna geldi. Birkaç ay kapalı kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme adımlarını açıklamasıyla birlikte toparlanmaya başlayan esnaf, sonrasında ise sıkı denetimlere ve artan para cezalarına maruz kalmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın esnaf nezdindeki tutumlarını hatırlatan kent esnafı, yetkililerin fazla denetimleri ve aşırı para cezalarından işletmelerini kapatma riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

ANLAYIŞ BEKLİYORLAR

Konuyla ilgili belediye, kaymakamlık ve emniyet yetkililerinden hassasiyet beklediklerini kaydeden ilçe esnafı, denetimlerin önemli olduğunu fakat keyfi cezalarla esnafın canından bezdiğini ve şikayetlerinin sürekli ceza kesmeye yönelik olduğunu aktardılar.