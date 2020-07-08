Van'ın Erciş ilçesinde gençler kesilen ağaçların kabuklarını soyarak ailelerini geçindiriyorlar.

Muradiye, Çaldıran, Patnos ve Adilcevaz'dan ilçeye getirilen kavak ağaçları, Çelebibağı Mahallesi'ndeki alanda satışa sunuluyor.

Burada ağaçların kabuklarını soyan İşçiler, hem para kazanıyor hem de ağaçların kabuklarını kurutarak kışın sobada yakıyor.

İşçilerden Adnan Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, günde yaklaşık 50 ağaç soyduklarını söyledi.

Günde 75 lira kazandıklarını belirten Karadeniz, "Ağaçların kamyona yükleme işini de yaptığımızda yevmiyemiz 150 lirayı buluyor. İşimiz çok zor. Akşama kadar ağaç soyduğumuz için ellerimiz yara oluyor. Soyduğumuz kabukları da bize veriyorlar. Bunları kurutarak kışın sobada ve ekmek yaparken tandırda yakıyoruz." dedi.