Kendi yatağımda aldatıldım diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti

Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşarak takipçilerin tam not alan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'ı aldattığı ileri sürüldü. Aldatıldığını düşünen Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın bir kadınla olan konuşmalarını paylaştı.

İHANET MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar sosyal medya konuşmaları ile gündem oldu. Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi. Eşinin kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı. Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.

Merve Bayraktar daha sonra da eşiyle özel konuşmalarını yakaladığı sosyal medya kullanıcısının hesabını Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi.

EŞİYLE AŞK DOLU PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ufuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını paylaşarak "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" demişti.