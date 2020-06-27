Kenan Doğulu ile Beren Saat boşanıyor mu? Kenan Doğulu evliliği hakkında ne dedi?

İstanbul Yenikapı'daki İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde ''Park et Seyret'' etkinliği kapsamında konser veren Kenan Doğulu, sık sık çıkan boşanma haberleri ile ilgili kesin konuştu.

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle konserlerde yavaş yavaş yapılmaya başlandı. İstanbul Yenikapı'daki Açıkhava Gösteri Merkezi'nde ise Park et Seyret etkinliği başladı. Dün akşam ilk konser için sahneye çıkan Kenan Doğulu, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarıyla da sohbet etti.

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT BOŞANIYOR MU?

Beren Saat ile boşanma haberleri çıkan ünlü şarkıcı Doğulu, bu iddialara son noktayı koydu. Muhabirlerin geçtiğimiz günlerde evinden ayrılacağı için kendisine ev baktığı yönündeki haberler için "Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine inanmayın. Lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar bu haberlere üzülüyor" ifadelerini kullandı.

KONSERDE, KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kenan Doğulu, konser provasına yaklaşık değeri 1 milyon lirayı bulan 1962 model Cadillac aracıyla geldi. Doğulu'nun isminin ilk 3 harfinden (KEN) oluşan plakasıyla dikkat çeken aracına konser ekibi yoğun ilgi gösterdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında konsere gelen araçlarda bulunanların ateş ölçümleri yapıldı ve araçlar dezenfekte edilerek konser alanına girişleri sağlandı.