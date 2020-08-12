Kek kabartmanın püf noktaları nelerdir? Kek nasıl kabartılır?

Kekleriniz yeterince kabarmıyorsa bir yerlerde hata yapıyor ya da yapmanız gereken bazı şeyleri yapmıyorsunuz demektir. İşte, kek kabartmanın püf noktaları!

12.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:22

Kek hazırlarken bazı noktalara dikkat ederek kekinizi normalden 3 kat daha fazla kabartabilirsiniz. Peki, kek nasıl kabartılır? İşte kek kabartmanın püf noktaları…

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KABARAN KEKİN PÜF NOKTALARI

Isı ayarı: Kekinizi yarım saat pişirdikten sonra derecesini 3'te bire düşürün.

Un miktarı: Kek hamuruna fazla miktarda un ilave etmeyin. Orta kıvamlı kek hamuru, yumuşak kek için idealdir.

Yumurtanın akı ve sarısı: Keki hazırlarken yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra en son harca ilave edin.

Tuz ilavesi: Tuzu, yumurtaları çırparken ilave edin.

Kaynar su ilavesi: Kek için hazırladığınız hamuru bir borcama boşaltın. Borcama 3 su bardağı su ekleyip fırına alın. Bu uygulama fırındaki nemin korunmasını sağlar ve kekinizi daha kolay kabartır.