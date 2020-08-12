Kek kabartmanın püf noktaları nelerdir? Kek nasıl kabartılır?
Kekleriniz yeterince kabarmıyorsa bir yerlerde hata yapıyor ya da yapmanız gereken bazı şeyleri yapmıyorsunuz demektir. İşte, kek kabartmanın püf noktaları!
12.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:22
Kek hazırlarken bazı noktalara dikkat ederek kekinizi normalden 3 kat daha fazla kabartabilirsiniz. Peki, kek nasıl kabartılır? İşte kek kabartmanın püf noktaları…
KABARAN KEKİN PÜF NOKTALARI
Isı ayarı: Kekinizi yarım saat pişirdikten sonra derecesini 3'te bire düşürün.
Un miktarı: Kek hamuruna fazla miktarda un ilave etmeyin. Orta kıvamlı kek hamuru, yumuşak kek için idealdir.
Yumurtanın akı ve sarısı: Keki hazırlarken yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra en son harca ilave edin.
Tuz ilavesi: Tuzu, yumurtaları çırparken ilave edin.
Kaynar su ilavesi: Kek için hazırladığınız hamuru bir borcama boşaltın. Borcama 3 su bardağı su ekleyip fırına alın. Bu uygulama fırındaki nemin korunmasını sağlar ve kekinizi daha kolay kabartır.