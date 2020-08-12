Kehribar kolye faydaları neler? Orjinal kehribar kolye nasıl olur? Kehribar bebek kolyesi

Kehribar, fosilleşmiş kozalaklı ağaçların reçinesidir. Dünya'da en çok kehribar taşı Polonya ve Litvanya'da bulunur. Kehribar taşının 256 farklı renk tonu vardır. Takı, tespih, süs eşyası gibi pek çok şekilde kullanılabilir. Kehribar taşı pek çok hastalığa iyi geldiği için vücutta taşınması önemlidir.

Antik Roma döneminden beri tedavi amaçlı kullanılan kehribar, Çin'de ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Almanlar ise kehribar tanelerini bebeklerin üzerine koyarak dişlerinin acısız ve güçlü çıkmasını sağlamıştır. İbni Sina ise kehribarı pek çok hastalığın ilacı olarak nitelendirmiştir.

Fiziksel faydalarının yanı sıra pek çok ruhsal faydası da vardır. Sinirli, gergin, depresif ruh halinden kurtulmak için düzenli olarak kullanmanız durumunda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Arnas kehribar kolye , yüzyıllar boyunca fosilleşmiş ağaçlardan çıkarılan reçine ile yapılır.

KEHRİBAR NEDİR?

Kehribar, doğal şifalı taşlardan biridir. Kozalaklı ağaçların reçinesinin katılaşması sonucu oluşan kehribar içerisinde suksinik / amber adı verilen asit bulunur. İçerisinde yer alan asidin ağrı kesici ve antibiyotik etkisi vardır.

Kehribar taşı doğada farklı tonlarda oluşur. Bu yüzden kolyedeki taşlar farklı renkli olabilir. Renklerin farklı olması özelliği değiştirmez.

KEHRİBAR BEBEK KOLYESİ NEDİR?

Doğal kehribar taşından elde edilen kehribar bebek kolyesi, kehribarın içinde yer alan asit sayesinde bebeklerin pek çok derdine derman oluyor.

Özellikle bebeklerin diş çıkarma döneminde kullanılan kehribar bebek kolyesi , bebeklerin bu dönemde yaşadığı huysuzluk, ağrı ve salya artışı problemlerine doğal bir çözümdür.

Kehribar kolyenin diş için faydalı olmasını sağlayan ise doğal taşın içerisinde yer alan yağlar. Taşlar kolye şeklinde bebeğin derisiyle sürekli temas halinde bulunur. Böylece doğal taşın içerisinde bulunan doğal yağlar, şifasını vücuda salıyor.

KEHRİBAR BEBEK DİŞ KOLYESİ FAYDALARI NELERDİR?

Diş çıkarma döneminde çok faydalı olan kehribar bebek kolyesi bu dönemdeki huysuzluğu en aza indirir.

Salya artışını en aza indirir.

Diş çıkarırken yaşanan acıyı hafifletme özelliği vardır.

Diş çıkarma döneminde bebeğinizin enfeksiyon kapma olasılığı daha da artar. Bebeklerin kullandığı kehribar kolye bebeğiniz için antibiyotik etki yapacak ve enfeksiyonlarla savaşacaktır.

Kulak ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Kolik olan bebeklerin gaz sorununa karşı etkili olur.

Bebeğin uyku kalitesini artırır.

Bebeğinizin her dönem kolyeyi takması yerine, diş çıkarma dönemi veya huysuz olduğu dönemlerde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kullanımının en erken diş çıkarma dönemi olan6-8 aylıkken başlamalıdır.

Dilerseniz çocuğunuzun ayak veya el bileğine de takabilirsiniz.

KEHRİBAR KOLYE FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ağrı giderici özelliği vardır.

Hamilelik dönemindeki anne adayları Arnas kehribar kolye kullandığında boğazdaki enfeksiyonların önlenmesini ve guatr oluşmasının önüne geçer.

Hamilelik döneminde ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

Migren ve diş ağrısı gibi ağrılara iyi gelir.

Lohusa döneminde depresyonu, sinirli, mutsuz ve gergin ruh halini olumlu etkiler.

TİROİD HASTALARI İÇİN KEHRİBAR KOLYE KULLANIMI

Tiroid hastaları, yorgunluk, uykusuzluk, ruh hali bozuklukları, bağırsak hastalıkları gibi pek çok şeyle karşı karşıya kalmaktadır. Kehribar içerisindeki mineraller ve asit sayesinde bu belirtileri zayıflatır. Böylece hastalığın etkileri hafifler.

KEHRİBAR KOLYE FİYATI

Markadan markaya değişen fiyatlar genellikle, 150 - 200 TL arasındadır.

ORJİNAL KEHRİBAR KOLYE NASIL OLUR?