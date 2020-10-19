Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizi konusu nedir? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor?

25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı ve yakında FOX TV ekranlarında olacak olan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kefaret oyuncuları kimdir? Kefaret konusu nedir?

KEFARET DİZİ KONUSU NEDİR?

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi "Zeynep" karakterine hayat verirken, Mert Fırat da "Başkomiser Sinan" olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Başkomiser Sinan (Mert Fırat)

Ahmet (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uyarlama dizisi olan Kefaret, pandemi dolayısı ile ertelendi. Ekim ayında başlaması planlanan dizi, yakında ekranlarda olacak.