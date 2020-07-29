Kedi 'Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen 'Çakıl' isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.
29.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:43
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen 'Çakıl' isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.
Pamukova ilçesinde yaşayan Oğuz Akın, 6 aylık 'Çakıl' isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi, koçandan mısır yerken, Oğuz Akın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Akın'ın Çakıl'ın mısır yediği anların görüntüleri, sosyal medyada tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.