Kebir nedir? Ayasofya-i Kebir ne demektir? Ne anlama geliyor?

Kebir kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Ayasofya ile birlikte kullanımı mevcuttur. Peki Ayasofya-i Kebir nedir, ne demek, ne anlama gelir?

KEBİR NEDİR?

Kebir, Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesine göre "Büyük, ulu" anlamına gelmektedir. Dilimize Arapça'dan geçen "Kebir" kelimesi eski Türkçe'de kullanılan bir kelimedir. Diğer anlamı "Yaşça büyük, yaşlı" manalarına gelmektedir.

AYASOFYA-İ KEBİR NE DEMEKTİR?

Ayasofya-i Kebir "Büyük Ayasofya Camii" veya "Ulu Ayasofya Camii" anlamlarına gelmektedir. Kebir kelimesi büyük, ulu manasında olduğu için Ayasofya ile birleştiğinde "Büyük Ayasofya" manasına geliyor.

Ek olarak Ayasofya Camisine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asılmıştır. Tabela açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır.

KEBİR NERELERDE KULLANILIR?

Kebir kelimesi günümüzde bir yerin veya mekanın büyüklüğünü göstermek için kullanılır. Mesela bunlardan birisi de Ayasofya-i Kebir'dir. Aynı zamanda "Defterikebir, Devrikebir, Sefirikebir, Vakfıkebir" gibi kelimelerde kullanılır.