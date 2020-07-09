Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde önünde seyreden kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Gürkan Tanısa (34) araçta sıkıştı. Ekiplerin kurtarma çalışması yaptığı sırada araç yokuş aşağıya kayınca, yaralı sürücü sıkıştığı yerden frene basarak aracı durdurdu.

Kaza, sabaha karşı Malkara -Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Marketlere gıda malzemesi dağıtımı yapan Gürkan Tanısa'nın kullandığı 34 CUN 969 plakalı kamyon, yokuş yukarı önünde giden Oktay Uğurlu (56) yönetimindeki 17 ZE 548 plakalı seramik yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Gürkan Tanısa, araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Sürücü Tanısa'nın kaza kırım ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılma çalışması sırasında kamyon, yokuş aşağıya doğru geri geri kaymaya başladı. Yaralı sürücü sıkıştığını yerden frene basarak aracı durdurdu. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Tanısa, ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Malkara -Tekirdağ karayolunun tek şeridi yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı.

'HERKESE GEÇMİŞ OLSUN'

Rampa yukarı çıkarken diğer kamyonun kendisine arkadan çarptığını söyleyen sürücü Oktay Uğurlu, 'Ben İstanbul'a doğru gidiyordum. Rampa yukarı seyir halindeydim. Arkamdan gelen kamyon kamyonuma arkadan vurdu. Herkese geçmiş olsun dedi.