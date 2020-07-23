Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bordu mavili takım çıktığı son beş maçın ikisinde beraberlik yakalarken, ikisinde de yenilgi ile döndü. Kayserispor ise son beş maçta iki galibiyet ve iki de yenilgi yaşadı. HES Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile oynadığı son karşılaşmada 6-2'lik mağlubiyet görmüştü. İşte, Kayserispor-Trabzonspor maçı detayları...

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Lig'in son haftasına gelinirken Kayserispor kendi sahasında bordo mavili takımı ağırlayacak. Karşılaşma 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşecek. Puan tablosunda son sıradalarda yer alan Kayseri için maçı kazanmaktan başka çare görünmüyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Diğer yandan karşılaşmada Bahattin Duran birinci, Tarık Ongun ikinci yardımcı hakem olarak bulunacak. Mücadelede Caner Ak ise dördüncü hakem olarak yerini alacak. Maç Bein Sports 1 kanalından canlı olarak aktarılacak.