Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu

KAYSERİ'de Cafer Aydın (46), nakliyecilik yaptığı kamyonetinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Çevredekiler durumundan şüphelendikleri 38 ADC 035 plakalı kamyoneti polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, araçta yaptığı incelemede nakliyeci Cafer Aydın'ın hareketsiz yatarken buldu. İhbar sonrası gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydın'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından nakliyeci Aydın'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.