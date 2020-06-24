Kayseri'de Alperen'i öldüren zanlı, her yerde aranıyor
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan Harun Sezer'i (38) arama çalışmaları sürüyor.
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan Harun Sezer'i (38) arama çalışmaları sürüyor.
Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra önceki gün toprağa verildi.