Kaynarca'da tarım arazileri sular altında kaldı

Kaynarca'da tarım arazileri sular altında kaldıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yağmur yağışı etkili olurken, 3 köprü ve tarım arazileri sular altında kaldı.

08.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:29

Kaynarca'da tarım arazileri sular altında kaldı

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SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yağmur yağışı etkili olurken, 3 köprü ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Sağanak yağış Sakarya'da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kaynarca ilçesine bağlı Balcılar, Sarıköy ve Müezzinler mahallelerinde köprüler sular altında kaldı. Mahallelere bağlantıyı sağlayan köprülerin sular altında kalması nedeniyle ulaşım kesildi. Kaynarca'da çok sayıda tarım arazisi de sular altında kalırken, itfaiye ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaptı.