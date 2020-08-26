Kaymakam alım şartları nelerdir? Kaymakam adayı sınavı ne zaman olacak? Kaymakam adaylığı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınav duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alımı yapılacak. Adayların izleyeceği yol haberimizde mevcuttur.

KAYMAKAM ADAYI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerininuluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliyeve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veyabu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde80'ine sahip olması gerekmektedir.

-Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarihbölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler,siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitimyapanlar da sınava başvurabilecek.

-1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamışolmaları ve askerlik hizmetlerini yapmış olmaları gerekmektedir.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Adayİşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar başvuru yapabilirler. Daha sonra sınav ücretini belirlenen bankalra yatırmları gerekmektedir.

-KAYMAKAM ADAYLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Belirlenen tarih 2-9 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYMbaşvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Adayİşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarakbaşvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ÖSYM KAYMAKAM ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

- Sınav, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.