Kayışdağı ormanında çıkan yangın havadan görüntülendi

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana sirayet etti. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik - Halit Arslan/İHA)