Kavunlu dondurma nasıl yapılır? Kavunl dondurma tarifi!

Yaz mevsimine özel bir lezzet olan kavun, dondurma ile bir araya gelerek sizi serinletiyor. Aynı zamanda çok lezzetli olan bu seçenek ile çocuklarınıza da özel bir yaz alternatifi sunabilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 adet orta boy kavun

1 paket krema

YAPILIŞI

Kavunları soyup dilimleyin.

Şekeri ve sütü tencereye alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve sonra soğumaya alın.

Kremayı derin bir kaseye alın ve çırpın.

Kremanın üzerine ılıyan sütlü karışımı ve püre haline getirilmiş kavunu ekleyip çırpmaya devam edin.

Karışımı geniş ve sağlam bir kaba alıp buzluğa alın. Saat başı kabı çıkarın ve karıştırın. Toplamda yaklaşık 4-5 defa yapacağınız bu işlemi dondurma tamamen donan kadar tekrarlayın.

Dondurmanız hazır olduğunda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.