Katma Değer Şaban filmi konusu nedir? Katma Değer Şaban oyuncuları ve fragmanı

Katma Değer Şaban filmi fragmanı izle! Kemal Sunal, Filiz Ersürer, Reha Yurdakul gibi isimlerin yer aldığı yerli yapım, Kartal Tibet yönetmenliğinde 1985 yılında hazırlanmıştır. Yapımcılığını Memduh Ün, senaristliğini de Osman Seden üstlenmiştir.

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KATMA DEĞER ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Katma Değer Şaban filmi, annesiz ve Almanya'da farklı bir kültürde büyüyen Şaban'ın, hayatının bir noktasında babası ile beklenmedik anda karşılaşmasını farklı bir dille ele alır. Katma Değer Şaban filmi oyuncuları arasında:

Kemal Sunal, Filiz Ersürer, Reha Yurdakul, Sevda Aktolga, Dinçer Çekmez, Eray Özbal, Seyfi Karadayı, Mürüvvet İşsever, Ahmet Açan, Memduh Ünsal, İbrahim Önen, Taci Erşan, Mehmet Uğur, Seyfettin Karadayı, Nasır Melek, Hüseyin Güler, Niyazi Gökdere, Mehmet Yağmur, Zühal Ardahan, Ahmet Eskici yer alıyor.

KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİ KONUSU

Şaban küçükken annesi ölünce babası tarafından Almanya'ya dayılarının yanına gönderilir ve babası ile tam 20 yıldır yüz yüze hiç görüşmez. Şaban özel eğitim almış gizli polistir, sadece polis biriminden bağlantısı olan birkaç üst rütbeli kişi kimliğini bilir ve asla gerçek işini ailesi dahil hiç kimseye söylemez. Aldığı eğitimler yüzünden birçok spor dalında birinciliği vardır, bunları kullanarak babasına yıllarca mektup ve fotoğraflar ile kendisini sporcu olarak tanıtmıştır. Babası çalıştığı yerdeki dolandırıcılık olayında suçlu bulunup, kefaletle dışarı çıkar. Tek başına suçluları bulup olayı çözemeyeceğini düşünür ve Almanya'dan yardımcı olması için oğlu Şaban'ı İstanbul'a çağırır. Babası Türk kültürü ile büyümüş bir genç beklerken, Şaban Avrupa kültürü almış, sıra dışı tarzıyla Türkiye'ye gelir, kendisini herkese şarkıcı olarak tanıtır. Babası Şaban'ın punkçı, rockçı çılgın birisi olarak kendisine yardım edemeyeceğini düşünse de Şaban, babasının düşüncelerini değiştirmeyi başarır.