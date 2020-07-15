Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi

Kastamonu'da bir spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi.

15.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:54

Kastamonu'da bir spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi.

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İl merkezi Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı yakınındaki bir okulun yanına yapılan 3 katlı spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme gerçekleşti.

Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda işçilerden yaralananlar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin, vinç ve iş makineleri yardımıyla inşaat alanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.