Kasımpaşa - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları bugün başlıyor. Buna göre Kasımpaşa - Göztepe bugün karşı karşıya gelecek. Maç 23 Ekim Cuma günü oynanacaktır. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kasımpaşa - Göztepe maçı bugün 20:00 'da başlayacaktır. Peki Kasımpaşa - Göztepe nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kasımpaşa - Göztepe maçı 23 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam saat 8'de başlayacaktır.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
Kasımpaşa - Göztepe maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMLERİ
BURAK ŞEKER(Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)
FURKAN ÜRÜN(2. Yardımcı Hakem)
SERKAN TOKAT(Dördüncü Hakem)
ZORBAY KÜÇÜK(VAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
MUSTAFA SARAL(Temsilci)
EKREM GÜLEN(Temsilci)
ERHAN ASLAN(Temsilci)