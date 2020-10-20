Kasık ağrısı neden olur? Kasık ağrısı nasıl geçer? Sağ ve sol kasık ağrısı neden olur? Nasıl geçer?

Bacakların hareket etmesini sağlayan kasıklarda bazen hareketsiz yaşam, stres ve aşırı yorgunluktan dolayı anlık ağrılar oluşabilir ancak uzun dönemdeki kasık ağrıları bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İdrar yolu enfeksiyonundan, yumurtalık kistine kadar pek çok sebepten dolayı ortaya çıkan kasık ağrıları sağ ve sol her iki kasıkta da meydana gelebilir. Bu ağrılar kadınların özel yaşamlarını da etkileyerek cinsel ilişki sonrası ağrılara sebebiyet verebilir. Sağ ve sol kasık ağrısı neden olur? Nasıl geçer? Kasık ağrısına ne iyi gelir? Hamilelikte kasık ağrısı neden olur?

KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kasık ağrıları kasık bölgesindeki bağların, kasların ya da tendonların gerginliği ile gelişir. Erkeklerde bu sorun pelvik bölgesindeki kasların zorlanmış olmasından kaynaklanabileceği gibi kasık fıtığı, böbrek taşı, testislerde şişme gibi bazı sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Kadınlarda ise regl döneminde yaşanan bazı durumlar neticesinde ağrılar ortaya çıkabilir. Kadınlarda adet döneminde yaşanan kasık ağrıları ve yumurtlama ağrıları şiddetli olduğunda bazı ilaçlar ağrının giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak uzun süreli ağrılar yumurtalık ve rahim enfeksiyonları, kistler gibi nedenlerle de oluşabilir. Kasıklarda geçmeyen ağrılar söz konusu olduğunda tedavisi için en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmek gerekir. Daha açıklayıcı olmak adına kadınlarda ve erkeklerde görülen kasık ağrılarının nedenlerini yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. İşte detaylar…

KADINLARDA KASIK AĞRISI NEDENLERİ

Üreme çağındaki kadınlarda daha sık gözlemlenen kasık ağrıları rahim ve yumurtalıklarda meydana gelen sorunlardan kaynaklanabilir. Ancak kadınlarda kasık ağrısının nedenleri bununla sınırlı değildir. Kadınlarda yaygın olarak görülen kasık ağrılarını şu şekilde sıralamak mümkün;

• Apandist

• Bel fıtığı

• Bağırsak iltihabı

• Endometrit (rahim içi iltihabı)

• Dış gebelik

• Enfeksiyon

• Lenf bezlerinin iltihabı

• Sancılı adet dönemi

• Sistit

• Tüplerin iltihaplanması

• Yumurtalık kistleri

• Endometriyal polipler (rahim iç yüzeyinde oluşurlar)

• Sinirsel bağırsak spazmları

• İskelet sisteminden kaynaklanan sorunlar

• Kalça ağrısı

• Miyom

• Endometripzis (çikolata kisti)

ERKEKLERDE KASIK AĞRISI NEDENLERİ

Erkeklerde daha yaygın görülen kasık ağrılarının nedenlerini aşağıdaki gibidir;

• Sperm birikmesi

• Kasık fıtığı

• Avülsiyon kırığı

• Stres kırıkları

• Kas zorlanması

• İdrar yolu iltihabı

• Kas zorlanması

• Prostatit

• Avasküler nekroz

• Kireçlenme

• Testislerde yaşanan hastalıklar

• Böbrek taşları

SAĞ VE SOL KASIK AĞRILARI NEDEN OLUR?

Erkeklerde sol kasık ağrısı fıtık sorunundan kaynaklanabilir. Bununla birlikte sol kasık ağrısının nedenleri böbrek taşı ve kum döken kişilerde, lenf bezlerinin şişmesi, testis tümörü ve kas gerilmeleri gibi nedenlerden dolayı gelişebilir. Kadınlarda sol kasık ağrıları ise üreme organlarındaki rahatsızlıklar, iskelet sitemi hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonu iltihaplanmaları, dış gebelik apandist, rahim ve yumurtalık sorunları ve hamilelik gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Sağ kasık ağrılarının nedenleri kadınlarda kalça artriti, büyümüş lenf düğümleri, femoral fıtık, kalça kırığı, böbrek taşı ve kasık fıtıklarından dolayı ortaya çıkabilir. Erkeklerde ise bu durum lenf bezlerinin şişmesi, kasık fıtığı, böbrek taşı ve testislerde şişme gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir ve sağ kasıkta ağrıya neden olabilir.

HAMİLELİKTE KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Gebelik dönemindeki kasık ağrılarına en sık 2. trimesterde rastlanır. Pelvis bölgesindeki bebeğin gelişimini tamamlaması için genişleyen alan organlara ve kaslara baskı yaparak kasık ağrılarına neden olabilir. Genellikle endişelenecek bir durum olmamakla birlikte dış gebelik, preeklampsi ve idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Gebelikte yaşanan şiddetli kasık ağrıları için mutlaka doktor tarafından muayene olmanız gerekir.

İLİŞKİDEN SONRA KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Cinsel aktivite sonrası yaşanan kasık ağrılarına genellikle kadınlarda karşılaşılır. Cinsel ilişkinin ardından kasık ağrılarının sebepleri çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

KAS ÇEKİLMESİ SORUNU

Cinsel ilişkinin ardından dizinizi kırdığınızda veya bacaklarınızı birleştirdiğinizde gelişebilen kasık ağrılarıdır. Bu ağrının sebebi kasık bölgesindeki kasların zorlanması nedeniyle ortaya çıkabilir.

ORGAZM

Şiddetli orgazmın ardından kasıklarda ağrı oluşabilir. Bunun nedeni ise orgazmın rahim duvarındaki kasları şiddetli uyarmasından kaynaklanabilir.

KASIK FITIĞI

Kasık fıtığı olan kişilerde cinsel ilişkide yaşanan fiziksel efordan kaynaklı kasık ağrıları görülebilmektedir.

TAHRİŞ

Cinsel aktivite sırasında yaşanan tahriş kadınlarda ilişkinin ardından kasık ağrısına neden olabilir. Sert ilişki, vajinada kuruluk ve bazı iltihaplanmalardan kaynaklı kasık ağrıları gelişebilir.