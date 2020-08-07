Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü.
07.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:42
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 8 derece ölçüldü.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ile Kars'ta 8, Erzincan'da 12, Ağrı'da 14, Erzurum ile Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 36, Iğdır'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı öngörülüyor.