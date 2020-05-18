Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi

Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi.

18.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:32

Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Çatışmada yararlanan 3 jandarma personeli hastaneye sevk edildi. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.