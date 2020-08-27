KARISINA KIZDI ARACINI YAKTI
Sultangazi'de iddiaya göre karısına kızan bir kişi aracını yaktı.
Sultangazi'de iddiaya göre karısına kızan bir kişi aracını yaktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken sürücü gözaltına alındı. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sapin, 34 BY 6865 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, karısını arayarak, "Ben arabayı yakıyorum. Sen rahat et" dedi.
"ARKA KOLTUĞU YAKTI"Olay anını anlatan bir mahalle sakini, "Çocuklarımla birlikte balkonda oturuyordum. Bir baktım araba yanaştı, sürücü indi. Arka koltuktan ateşi yakınca alevler yükseldi. Sürücü aracı kendi yaktı. Araba, yana yana, geri geri gitti. Duvara çarptı, öyle durabildi" dedi.
"NE OLDUĞUNU BENDE BİLMİYORUM"
Araç sürücüsü Mehmet Sapin ise, aracı kendisinin yakmadığını söyledi. Görgü tanıklarının iddialarını reddeden Sapin, "Ben bilmiyorum. Baktım araç yanıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum" diye konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.