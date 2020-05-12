İki kardeş arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı! 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de tesisatçı olduğu öğrenilen iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

12.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:48

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi'nde, iki kardeş arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.

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Kasaplar Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana gelen olayda iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tesisatçı olduğu öğrenilen kardeşler arasında çıkan kavga sonucu Metin G. ve eşi N.G. vurulurken, kavganın büyümesi sonucunda Metin G.'nin yanında bulunan T.D. ise Murat G.'yi vurdu.

DURUMU AĞIR OLAN YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Yaralılardan durumu ağır olan Murat G. sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, N.G. isimli kadının ise durumunun ağır olduğu, ayağından vurulan Metin G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.