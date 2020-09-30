Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Azerbaycan'a destek Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 yıllık süre zarfında "dünya 5'ten büyüktür" söylemini attıkleri her adımda yeniden ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün de Kafkaslarda kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek veriyoruz. Sadece bölgesel bir güç olarak değil artık bir dünya gücü olma hedefiyle, masada dinleyen değil, dinlenen bir ülke konumuna geçtik." dedi.

