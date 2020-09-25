Karagümrük M.Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Karagümrük Başakşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Karagümrük Başakşehir kaç kaç canlı takip!

Sporseverlerin heyecanla beklediği Karagümrük M.Başakşehir maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Karagümrük M.Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük maçı ne zaman? Karagümrük M.Başakşehir maçı saat kaçta? Karagümrük M.Başakşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Karagümrük M.Başakşehir maçının merak edilenleri.

KARAGÜMRÜK M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karagümrük M.Başakşehir maçı 25.09.2020, Cuma saat 20:00'de başlayacak.

KARAGÜMRÜK M.BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Karagümrük M.Başakşehir maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK M.BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA?

Karagümrük M.Başakşehir maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

İSMAİL ŞENCAN(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

ÜMİT ÖZTÜRK(VAR)

EKREM KAN(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)

ALPER YÜCEL(Temsilci)

KARAGÜMRÜK M.BAŞAKŞEHİR KAÇ KAÇ?

Maç başladığında sayfamızı takip edebilirsiniz.