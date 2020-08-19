Karadeniz enerji kaynağı nedir? Karadeniz'de hangi enerji kaynağı bulundu? Karadeniz'de petrol bulundu mu? Karadeniz'de doğalgaz bulundu mu?

Bloomberg News'in haberine göre Karadeniz'de enerji kaynağı bulundu. Peki, Karadeniz enerji kaynağı nedir? Karadeniz'de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz'de hangi enerji kaynağı bulundu? Karadeniz'de petrol bulundu mu?

KARADENİZ ENERJİ KAYNAĞI NEDİR?

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde, "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz" açıklamasının ardından milyonlar verilecek müjdenin ne olacağını merak eder oldu. Bloomberg News'un konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı habere göre, bu müjde Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulması.

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ BULUNDU MU?

Konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk halkına Cuma günü açıklayacağı yeni bir dönem açacağını söylediği "müjde" açıklamasının ardından konuştu. Kaynaklara göre,Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.