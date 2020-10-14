Karadağ - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Karadağ - Lüksemburg maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?

KARADAĞ - LÜKSEMBURG MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Karadağ - Lüksemburg maçının sonucu 1-2 bitmiştir. Yani maçta Lüksemburg, Karadağ'ı 2-1 mağlup etmiştir.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

KARADAĞ golü : Igor Ivanovic (dk. 34)

LÜKSEMBURG golleri : Edvin Muratovic (dk.42), Danel Sinani (dk.86)

Ayrıca maçta uzatma dakikalarında 3 kırmızı kart çıkmıştır. Kırmızı kart gören futbolcular şu şekilde; Marko Jankovic, Marko Simic, Olivier Thill

UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

Lüksemburg : 9 puan

Karadağ : 9 puan

Azerbaycan : 4 puan

Güney Kıbrıs : 1 puan