Kara yolu yurt içi taşımacılığında tavan ücretler belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturdu.

Bakanlığın Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi.

Belirlenen tavan ücret tarifesi Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak.

Buna göre, tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 626-700 kilometre arası 175 lira, 701-800 kilometre arası 200 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak.

Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda belirlenen ücretlere geçiş ücreti de eklenecek.

Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu tebliğle belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanacak.

Tebliğe göre 31 Temmuz'a kadar yol mesafesine göre uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

YOL MESAFESİ TARİFE YOL MESAFESİ TARİFE

(KM) (TL) (KM) (TL)

101-115 100 701-800 200

116-130 105 801-900 225

131-150 110 901-1000 250

151-175 115 1001-1100 275

176-200 120 1101-1200 300

201-250 130 1201-1300 325

251-300 140 1301-1400 350

301-350 150 1401-1500 375

351-400 155 1501-1625 400

401-475 160 1626-1750 425

476-550 165 1751-1875 450

551-625 170 1876-2000 475

626-700 175 2001 ve üzeri 500

- Terminallerde otopark ücretlerine tavan fiyat

Öte yandan Bakanlığın Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere

ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler de belirlendi.

Tavan ücret tarifeleri 31 Temmuz 2020 tarihine kadar KDV dahil olarak uygulanacak.

Bu tarifelerde en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınacak.