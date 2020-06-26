Kapıyı kırıp girdikleri dükkandaki elektronik eşyalara dokunmayıp köpeği çaldılar...O anlar kamerada

Bursa'da kapısını kırıp girdikleri dükkandaki bilgisayarlara dokunmayan hırsızlar, köpeği çalıp kaçtı.

Böyle hırsızlık olmaz dedirten olay Bursa'da yaşandı. Nilüfer ilçesinde otomasyon üzerine üretim yapan bir dükkana kapıyı kırarak giren hırsızlar dükkanda bulunan çok sayıda bilgisayar, laptop ve tablete dokunmayıp dükkanda bulunan cocker cinsi köpeği ve bir adet yeleği çalarak uzaklaştı. Hırsızların çaldığı köpeği götürürken ki hali güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi Sedat Şimşirli, 1,5 yıl önce oğluna bu köpeği almıştı. Oğlu Ali Şimşirli, ise köpeğine gözü gibi bakıyordu. Ali Şimşirli köpeğini bulmak için afiş bastırıp bu afişleri sokak sokak gezip her gördüğü direğe yapıştırdı. Küçük çocuk köpeğinden gelecek güzel bir haber bekliyor.

Dükkanda değerli bir çok elektronik eşya olmasına rağmen hırsızların köpek ve yeleği çaldığını ifade eden Sedat Şimşirli, "Sabaha karşı 2 kişi dükkanımıza girip köpeğimizi ve dükkanda bulunan yeleği çalıyor. Bu şahısların kamera görüntüleri de mevcut. Dükkanda bir çok değerli elektronik eşya var. Hırsızlar bunları almayıp köpek ve yeleği alıp gidiyorlar. Çalanlara buradan seslenmek istiyorum köpeğimizi geri getirsinler."

Köpeği çalınan Ali Şimşirli ise "Köpeğim çalındı. 1,5 yıldır ben bakıyordum. Onu çok seviyordum. Şimdi çok üzgünüm afiş bastırıp sokak sokak arıyorum" şeklinde konuştu.