Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Kanlı Elmas oyuncuları ve Kanlı Elmas özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kanlı Elmas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kanlı Elmas filmini izleyecek olanların merak ettiği Kanlı Elmas konusu nedir, Kanlı Elmas oyuncuları kimler ve Kanlı Elmas özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANLI ELMAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

1990'larda Sierra Leone'de gelişmekte olan kaos ve iç savaşın fon oluşturduğu "Blood Diamond/Kanlı Elmas" Güney Afrikalı paralı asker Danny Archer ile Mendeli balıkçı Solomon Vandy'nin hikayesi. Her iki adam da Afrikalıdır, ama geçmişleri ve şartları olabildiğince farklıdır. Ne var ki, hayatlarını değiştirebilecek pembe bir elması bulmak için çıktıkları serüvende yazgıları kesişir.

Kaçakçılık suçundan hapiste olan Archer, ailesinden koparılıp elmas madenlerinde çalışmaya zorlanan Solomon'un olağanüstü bir elmas bulup sakladığını öğrenir. İki adam, Archer'la gittikçe artan bağı yüzünden gazetecilik idealleri değişime uğrayan Amerikalı gazeteci Maddy Bowen'ın yardımıyla, asilerin hakimiyetindeki topraklara bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk değerli bir elması ele geçirmekten de öte Solomon'un ailesini kurtarmasını, Archer'ın da bir daha asla sahip olamayacağını düşündüğü ikinci bir şans elde etmesini sağlayabilecek niteliktedir.

KANLI ELMAS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Edward Zwick

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Kagiso Kuypers, Arnold Vosloo, Antony Coleman

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 2006 (138 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2007 Cuma

Senaryo: Charles Leavitt

Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures, Virtual Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Blood Diamond