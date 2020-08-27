KANAL 7 ana haber sunucusu kimdir? KANAL 7 ana haber sunucusu Tümer Doğru kaç yaşında, nereli? KANAL 7 ana haber sunucusu Tümer Doğru hayatı ve biyogr

Gündemi KANAL 7 ana haberleri ile takip edenler ekranda gördükleri KANAL 7 ana haber sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, KANAL 7 ana haber sunucusu Tümer Doğru kaç yaşında, nereli? KANAL 7 ana haber sunucusu Tümer Doğru hayatı ve biyografisi nedir? KANAL 7 ana haber sunucusu kimdir?

KANAL 7 ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

KANAL 7 ana haber bültenini Tümer Doğru sunmaktadır.

KANAL 7 ANA HABER SUNUCUSU TÜMER DOĞRU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum tarihi: 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli : Van

TV programı: Kanal 7 Haber Saati

Tümer doğru 1971 yılında Van'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren mikrofon sevgisini gösteren Doğru, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olup Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ağırlık verdi. 2008 yılında RTÜK'ün "Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı" ödülünü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül' ün elinden alan Doğru, daha sonrasında eğitimini dil ve sesi kullanmak üzerine yoğunlaştırdı. 9 yıl boyunca Kanal 7 Sabah Haberlerini başarılı bir şekilde sunan Tümer Doğru son 3 yıldır da Kanal 7'nin hafta sonu ana haber bülteni olan Haftasonu Haberlerini sundu. Habercilikteki tecrübesinin yanı sıra Tümer Doğru birçok seslendirme de yaptı.

Tümer Doğru ekrana ilk olarak Flash TV'de merhaba dedi. Kanal E (Bugünkü CNBC-E) Kanal 6'da çalıştı. Bas-bariton ses rengi ile çocukluğundan bu yana dikkatleri üzerine çeken Tümer Doğru, Discovery Channel ve National Geographic belgesellerinin yanı sıra birçok reklam, film ve program için seslendirmeler yaptı. Tok sesi, düzgün diksiyonu ile birlikte aldığı eğitim neticesinde ekranların beğenilen haber spikerlerinden olan Doğru, Kanal 7'de mesleki kariyerine başladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Radyo-Televizyon-Sinema 3. sınıf öğrencilerine radyo-TV sunuculuğu dersi verdi.