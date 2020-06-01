Kan grubu diyeti nasıl yapılır? Kan grubu diyeti nedir?

Kilo vermek için diyetler yapıyorsunuz ama istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Küçük bir ayrıntıyı gözden kaçıyor olabilir misiniz acaba? Peki, Kan grubu diyeti nedir? Kan grubu diyeti nasıl yapılır?

01.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:37

Kan grubuna göre diyet yaparak doğru ve ideal beslenme şekline kavuşabilirsiniz. Hangi kan grubunun nasıl beslenmesi gerektiğine yakından bakıyoruz.

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A RH+ KAN GRUBU OLANLAR

Araştırmalar A RH+ kan grubuna sahip kişilerin et tüketimi ile fazla kilo aldığını ortaya koymuştur.

Et ürünleri: Levrek, sazan, uskumru gibi balık türleri

Yağ çeşitleri: Badem yağı, zeytinyağı

Süt ürünleri: Yoğurt, kefir

Sebzeler: Pırasa, enginar, lahana, ıspanak, soğan, brokoli, maydanoz, marul.

0 RH+ KAN GRUBU OLANLAR

Sebzeler: Kefir, ev yoğurdu, tulum peyniri

Süt ürünleri: Brokoli, sarımsak, kabak, enginar, roka, maydanoz, bal kabağı

B RH+ KAN GRUBU OLANLAR

B kan grubuna sahip kişiler süt ürünlerini rahatlıkla tüketebilirler.

Yağ çeşitleri: Kuyruk yağı

Süt ürünleri: Eski kaşar, süt, yoğurt

Sebzeler: Karnabahar, patlıcan, lahana, patates, maydanoz

AB RH+ KAN GRUBU OLANLAR

Sebzeler: Lahana, salatalık, semiz otu, patlıcan, kereviz, soğan, brokoli, karnabahar

Karbonhidrat grubu: Arpa ürünleri, yulaf, pirinç

Meyveler: Kiraz, greyfurt, karpuz, incir, üzüm, ananas

Bakliyatlar: Yeşil mercimek

Baharatlar: Kakule, keten, zerdeçal, zencefil, kimyon, çemen otu