Kan grubu diyeti nasıl yapılır? Kan grubu diyeti nedir?

Kan grubuna göre diyet yaparak doğru ve ideal beslenme şekline kavuşabilirsiniz. Hangi kan grubunun nasıl beslenmesi gerektiğine yakından bakıyoruz.

A RH+ KAN GRUBU OLANLAR

Araştırmalar A RH+ kan grubuna sahip kişilerin et tüketimi ile fazla kilo aldığını ortaya koymuştur.

Et ürünleri: Levrek, sazan, uskumru gibi balık türleri

Yağ çeşitleri: Badem yağı, zeytinyağı

Süt ürünleri: Yoğurt, kefir

Sebzeler: Pırasa, enginar, lahana, ıspanak, soğan, brokoli, maydanoz, marul.

0 RH+ KAN GRUBU OLANLAR

Sebzeler: Kefir, ev yoğurdu, tulum peyniri

Süt ürünleri: Brokoli, sarımsak, kabak, enginar, roka, maydanoz, bal kabağı

B RH+ KAN GRUBU OLANLAR

B kan grubuna sahip kişiler süt ürünlerini rahatlıkla tüketebilirler.

Yağ çeşitleri: Kuyruk yağı

Süt ürünleri: Eski kaşar, süt, yoğurt

Sebzeler: Karnabahar, patlıcan, lahana, patates, maydanoz

AB RH+ KAN GRUBU OLANLAR

Sebzeler: Lahana, salatalık, semiz otu, patlıcan, kereviz, soğan, brokoli, karnabahar

Karbonhidrat grubu: Arpa ürünleri, yulaf, pirinç

Meyveler: Kiraz, greyfurt, karpuz, incir, üzüm, ananas

Bakliyatlar: Yeşil mercimek

Baharatlar: Kakule, keten, zerdeçal, zencefil, kimyon, çemen otu