Kan grubu diyeti nasıl yapılır? Kan grubu diyeti nedir?
Kilo vermek için diyetler yapıyorsunuz ama istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Küçük bir ayrıntıyı gözden kaçıyor olabilir misiniz acaba? Peki, Kan grubu diyeti nedir? Kan grubu diyeti nasıl yapılır?
Kan grubuna göre diyet yaparak doğru ve ideal beslenme şekline kavuşabilirsiniz. Hangi kan grubunun nasıl beslenmesi gerektiğine yakından bakıyoruz.
A RH+ KAN GRUBU OLANLAR
Araştırmalar A RH+ kan grubuna sahip kişilerin et tüketimi ile fazla kilo aldığını ortaya koymuştur.
Et ürünleri: Levrek, sazan, uskumru gibi balık türleri
Yağ çeşitleri: Badem yağı, zeytinyağı
Süt ürünleri: Yoğurt, kefir
Sebzeler: Pırasa, enginar, lahana, ıspanak, soğan, brokoli, maydanoz, marul.
0 RH+ KAN GRUBU OLANLAR
Sebzeler: Kefir, ev yoğurdu, tulum peyniri
Süt ürünleri: Brokoli, sarımsak, kabak, enginar, roka, maydanoz, bal kabağı
B RH+ KAN GRUBU OLANLAR
B kan grubuna sahip kişiler süt ürünlerini rahatlıkla tüketebilirler.
Yağ çeşitleri: Kuyruk yağı
Süt ürünleri: Eski kaşar, süt, yoğurt
Sebzeler: Karnabahar, patlıcan, lahana, patates, maydanoz
AB RH+ KAN GRUBU OLANLAR
Sebzeler: Lahana, salatalık, semiz otu, patlıcan, kereviz, soğan, brokoli, karnabahar
Karbonhidrat grubu: Arpa ürünleri, yulaf, pirinç
Meyveler: Kiraz, greyfurt, karpuz, incir, üzüm, ananas
Bakliyatlar: Yeşil mercimek
Baharatlar: Kakule, keten, zerdeçal, zencefil, kimyon, çemen otu