Kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması...
Kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
25.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:49
Kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi İçişleri Komisyonunda kabul edildi.