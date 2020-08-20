Kamala Harris: Trump trajedilerimizi siyasi silaha çeviriyor, ırkçılığın aşısı yok

ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris, "Trajedilerimizi siyasi silaha çeviren bir başkanımız var. Donald Trump'ın başarısızlıkları insanların hayatlarını ve işlerini kaybetmelerine neden oldu. Irkçılığın aşısı yok. Bunun için biz çalışmak zorundayız" dedi.

Demokratların başkan adayı Joe Biden'la birlikte, Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak olan Harris, Delaware'deki Demokrat Parti Kurultayı'nda adaylığını resmen kabul etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda partilinin katıldığı kurultayda Harris seçmenlere otelin büyük oranda boş olan balo salonundan seslendi.

Babası Jamaikalı, annesi Hint olan Harris, bu makama aday gösterilen beyaz olmayan ilk kadın.

'ABD'yi yeniden canlandıracağız'

California senatörü Harris, konuşmasında "koronavirüs salgını ve ırksal gerilimin ortasındaki ABD'yi yeniden canlandıracakları" taahhüdünde bulundu.

Ülkenin bir liderlik sorunu yaşadığını ifade eden 55 yaşındaki Harris, "Aralıksız devam eden kaos bizi ortada bıraktı. Kifayetsizlik bizi korkutuyor. Vurdumduymazlık bizi yalnız hissettiriyor. Daha iyisini yapabiliriz ve bunu hak ediyoruz. Amerikan halkına doğruları söyleyeceğiz" dedi.

Dört günlük Demokrat Parti kurultayı bu gece Joe Biden'ın yapacağı konuşmayla sona erecek.

Donald Trump: 'Harris, Biden'a da ırkçı dememiş miydi?'

ABD Başkanı Donald Trump, Harris'in suçlamalarına Twitter mesajıyla yanıt verdi "Harris ona da (Biden'a) ırkçı dememiş miydi? Onun da kifayetsiz olduğunu söylememiş miydi?" dedi.

Harris, geçen yıl Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının katıldığı bir tartışma programında o dönemki rakibi Biden'a "Sizin ırkçı olduğunuza inanmıyorum" demişti.