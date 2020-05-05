Kalp hastaları cinsel ilişkiden korkmamalı

Kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olan erkekler cinsel yaşamları ile ilgili olarak birçok kaygı yaşıyor. Erkeklerin cinsel gücü arttıran ilaçlar almak, cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirmek ya da kalp hastalığı sonrası yaşanan performans düşüklüğü gibi kaygılar taşıdığını belirtten Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat bu sorunların hepsinin aslında çözümü olduğunu ancak yardım almaktan çekindiklerini söyledi.

Bu kaygıların çoğuna şehir efsanelerinin neden olduğunu ve kalp hastalarının cinsel ilişki yaşamaktan korkmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Hattat, "Kalp hastalarının cinsel sorun yaşadıklarında bir uzmana danışmaları ve kendilerine özel bir tedavi almaları bu nedenle önemli. Kalp hastalarını bekleyen cinsel sorunların başında sertleşme kaybı ve cinsel isteksizlik geliyor. Sertleşme kaybı ve testosteron düşüşü kalp sorununa da yol açan yüksek tansiyon, sigara, obezite gibi risk faktörlerinden kaynaklanabildiği gibi bazı ilaçların yan etkisi olarak da gelişebiliyor. Bu durumda sorunun ana nedenini belirlemek ve kalbi koruyan cinsel tedavilerden yararlanmak gerekiyor" dedi.

Kalp hastalığı yaşayanların asla kendi kendilerine cinsel tedavi uygulamamaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hattat, "Örneğin nitrat türü kalp ilaçlarını alanlara sertleşme ilaçları yasak. Bu durumda sertleşmeyi sağlamada enjeksiyonlar, hormon tedavileri, (ESWT-Şok Dalga), PRP gibi diğer tedavilerden yararlanılabiliyor. Yine kalp için kullanılan bazı ilaçlar vücuttaki testosteron seviyelerini düşürüp isteksizlik yaratabiliyor. Testosteron eksikliği yanında kalp krizi yaşama veya ölüm korkusu, cinsellikte başarısızlık kaygısı, çekici hissetmemek, özgüven eksikliği gibi psikolojik faktörler de isteği azaltabiliyor. Bu durumda hormonsal eksiklik gideriliyor ve performans endişesi çözümleniyor. Cinselliğe ne zaman başlamak gerekir diye merak ediyorsanız: Basit olarak kalp krizi sonrası yaklaşık 6-8 haftalık, stent ameliyatları sonrası 3-4 haftalık, bypass sonrası 8-14 haftalık bir bekleme süresi öneriyoruz. Ancak bu süreler hastaların genel sağlık durumuna göre değişebiliyor. Hekiminize danışmanız daha doğru. Kendi kendinize asla bir cinsel tedavi uygulamayın ve kalp ilaçlarınızı asla bırakmayın" dedi.

"UZMAN BİR DOKTORA DANIŞIN"

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat'ın önerileri şöyle;

"Kendi kendinize asla bir cinsel tedavi uygulamayın ve kalp ilaçlarınızı değiştirmeyin/bırakmayın

Kalp rahatsızlığı sonrası ilk defa cinsel ilişki yaşayacaksanız hekiminize danışın

Performansla ilgili kaygılarınız varsa veya sertleşme kaybı yaşıyorsanız bir uzmandan gereken tedaviyi alın

Cep telefonu, e-posta, kapı zili gibi dikkatinizi dağıtacak faktörleri kaldırın

Aşırı yorgun veya stresli olmadığınız bir zamanı seçin

Rahatsız edilmeyeceğiniz keyifli bir mekan hazırlayın

Eşinizle konuşarak birbirinizi rahatlatın, moral verin

Cinsel birleşme öncesi hekiminizin önerdiği ilaçları zamanında alın

Cinsel birleşme sırasında veya sonrasında olası rahatsızlıkları giderecek ilaçlarınızı hazırlayın

Kendinize cinsel istek, uyarılma ve sertleşme için gereken zamanı tanıyın

Yeterli ön sevişme yapın

Aşırı performans yerine keyfe odaklanın

Denemelerle rahat ettiğiniz pozisyonları bulun

Cinsel sorun yaşarsanız hemen moralinizi bozmayın

İlk seferlerde sertleşmeyi daha zor sağlama, sertliği kaybetme, erken boşalma gibi şikayetler oluşabilir

Daha hazır hissettiğiniz bir vakit yine deneyin

Eğer sorun devam ederse bir uzmana danışın

Cinsel ilişki sonrası aşırı derecede halsizlik, bitkinlik, kalp ağrısı, çarpıntı gibi şikayetler olursa hekiminize danışın"

- İstanbul