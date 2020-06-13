Kakaolu çikolatalı muffin tarifi! Kakaolu çikolatalı muffin nasıl yapılır?

Çocuklarınızın yemekten bıkmayacağı lezzetli bir tarif ister misiniz? Hem çocuklarınızın hem de sizin çok seveceği çikolatalı muffin tarifi ile özel bir seçeneğe sahipsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

2 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1, 5 su bardağına un

1 su bardağı toz şeker

1 Kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı dolusu kakao

YAPILIŞI

Şekeri ve yumurtayı köpürene kadar karıştırın.

Sonra katı malzemeleri ekleyip tel çırpıcı kullanarak malzemeleri çırpın.

Elde ettiğiniz karışımı muffin kalıplarına yarıyı geçmeyecek şekilde doldurun. Doldurma işleminden sonra muffinlerin üzerine damla çikolata serpiştirin. Fırını 160 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına sürün. Yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra muffinleri çıkarın.Afiyet olsun.