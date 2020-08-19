Kafirun Suresi okunuşu ve anlamı nedir? Kafirun Suresi (Gulyaeyyühelkafirun) Arapça yazılışı ve Türkçe meali

Kafirun Suresi çok faziletli ve anlamı çok derin olan bir suredir. Kafirun suresi genellikle namazlarda okunmaktadır. 6 ayet olduğu için kolaylıkla ezberlenebilir. Peki Kafirun Suresi okunuşu ve meali nedir, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? Kafirun Suresi sesli şekilde nereden dinlenir?

KAFİRUN SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Kâfirûn Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. Sure toplamda 6 ayetten oluşur. Kafirun Suresi'nin 3. ve 5. ayetleri aynıdır. Bu bakımdan okurken karıştırılabilir. O yüzden iyi ezberlemek gerekmektedir. Kafirun Suresi "Gulyâ eyyühel kafirun" ile başladığı için halk arasında bazen bu şekilde de söylenilir.

Kafirun Suresi Mekke'de indiği için Mekki bir suredir. Sure ismini ilk ayetinde geçen "Kafirun" kelimesinden almaktadır. Kafirun "İnkarcılar" anlamına gelmektedir.

Kafirun isminin anlamı nedir :İnkarcılar

Kafirun Suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki

Kafirun Suresi kaç ayet : 6 ayet

Kafirun Suresi kaçıncı suredir : 109. suredir

Kafirun Suresi kelime sayısı : 27

Kafirun Suresi harf sayısı : 95

KAFİRUN SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede Hz. Peygamber'in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

KAFİRUN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kafirun "İnkârcılar" anlamına gelmektedir.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇASI

Kafirun Suresi

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Ayetin Okunuşu : Gulyâ eyyühel kafirun.

2. Ayetin Okunuşu : Lâ eğbudü ma teğbüdûn.

3. Ayetin Okunuşu : Velâ entüm âbidûne mâ eğbud.

4. Ayetin Okunuşu : Velâ ene âbidummâ abedtüm.

5. Ayetin Okunuşu : Velâ entüm âbidûne mâ eğbud.

6. Ayetin Okunuşu : Leküm dînüküm veliyedîn.

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE MEALİ NEDİR? (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1. Ayet Meali : De ki: "Ey Kâfirler!"

2. Ayet Meali : "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem."

3. Ayet Meali : "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."

4. Ayet Meali : "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim."

5. Ayet Meali : "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz."

6. Ayet Meali : "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."

KAFİRUN SURESİ SESLİ DİNLE

Kafirun Suresi'ni sesli şekilde Diyanet'in resmi web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. "https://kuran.diyanet.gov.tr/" sitesine girerek sesli şekilde Arapça ve meal dinlemesi yapabilirsiniz.

KAFİRUN SURESİ'Nİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KAFİRUN SURESİ DİYANET TEFSİRİ NEDİR?

Kafirun Suresi Tüm Ayetlerin Tefsiri:

Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber'in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber'in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber'in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber'in şahsında müminlerin sadece bir Allah'a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah'a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber'i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır" şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.

Son âyetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimsenin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarılabileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu âyetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden âyetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre âyetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vâkıanın tesbiti ve ifade edilmesi (haber) söz konusudur; haber ise Allah'tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkânî, V, 600). Bu âyet, bir vâkıa tesbiti olduğu ve müslümanların zayıf durumda bulundukları bir dönemde indiği için ondan din ve vicdan özgürlüğü anlamının çıkarılamayacağı da düşünülebilir. Kuşkusuz İslâm'da din, vicdan ve ibadet özgürlüğü vardır; ancak bu özgürlükler Medine döneminde inen âyetlerde ifade edilmiş, müslümanların hâkim oldukları zaman ve mekânlarda uygulanmış, hayata geçirilmiştir.