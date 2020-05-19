Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı

Kafalar Karışık filmi fragmanı izle! Yücel Yolcu'nun yönetmen koltuğunda bulunduğu Kafalar Karışık filminin yapımcılığını Erdem Karahan, Burak Uçman, Büşra Nur Karahan üstleniyor. Senaryosunu da yine Büşra Nur Karahan ile Enver Sülük kaleme aldı.

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KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

Aşkı uğruna yollara düşen Atakan ve arkadaşları, evliliğe engel olan dedeyi oyun dışında bırakmak için her yolu denerler. Başarılı komedi filminin oyuncu kadrosunda:

Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Erkan Can, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Selahattin Taşdöğen, Ruhi Sarı, Ece Seçkin, Feride Hilal Akın, Enes Batur, Uras Benlioğlu, Yusuf Aktaş, Nilgün Kasapbaşoğlu, Çağla Demirel, Kaya Giray, Şeyda Erdoğan, Erhan Yazıcıoğlu, Burak Tamdoğan, Sabri Muran isimler yer alıyor.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ KONUSU

Atakan'ın biricik sevdiği Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır ve hatta evlenmek için adı atmak isterler. Zengin olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan tüm benliği ile dedeyi ikna etmeye çalışsa da çabaları nafiledir. Böyle olunca geriye tek bir çare kalır. Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmak. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Atakan ile Buse evlenebilecek mi?