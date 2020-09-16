Kadir Şeker hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeker, maktul Özgür Duran'ın yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Şeker, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak ağlayan bir kadını kurtarmak isterken olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Ağabeyi hakkında medyada gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını öne süren Duran, "Ağabeyim uyuşturucu satıcısı değildi. Sosyal medya paylaşımlarından da uyuşturucuya karşı olduğu anlaşılacaktır. Ağabeyime çok haksızlık yapıldı. Bizler de mağdur olduk. Sanıktan şikayetçiyim, adalete güveniyorum." ifadesini kullandı.

Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulut, adli tıp raporunda Şeker'in sırtında 3 santimetrelik, kabuk bağlamaya yüz tutmuş bir kesi yarası tespit edildiğinin yer aldığına dikkati çekerek, Şeker'in olaydan kısa süre önce bıçaklı bir yaralama olayına da karışmış olabileceğini öne sürdü.

Avukatın bu iddiası üzerine söz alan Kadir Şeker, "Daha önce böyle bir olaya karışmadım." dedi.

Maktulün babası Cengiz Duran'ın avukatı Duygu Delibaş ise şöyle konuştu:

"Şu anda kamuoyunda öyle bir algı oluştu ki sanki biz mağdur tarafı değil, sanık tarafıyız. Bu dosya kadına şiddetle bütünleştirilmiş bir dosya oldu. Söz konusu olayda şiddet yoktur. Kadir Şeker'den bir kahraman yaratılmaya çalışılmaktadır. Kadir Şeker bir canidir demiyoruz. Bu tartışılır. Ancak Kadir Şeker bir kahraman değildir. Olayda elinde bıçağı olmasaydı olaylar bu hale gelmeyecekti. Buradan çıkacak karar ülke gündemine oturacak. Kadir Şeker lehine bir karar bireysel silahlanma ve sokak adaletini de meşrulaştıracaktır."

İddia makamının esas hakkındaki görüşünü açıkladığı duruşmada, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şeker'in alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi.

Sanık Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, savcılık mütalaasını kabul etmediklerini vurguladı.

Suç vasfının değişeceğini öngördüklerini dile getiren Aladağ, bu nedenle müvekkilinin, içeride bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.