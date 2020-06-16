Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kimin oğlu? Kadir Güneş kaç yaşında? Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim?

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Yaşı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.