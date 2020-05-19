Duaların kabul edildiği, bolluk ve bereketin olduğu Kadir gecesi, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve İslam alemince kutsal olarak kabul edilen gecedir. Ramazan'ın 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi, 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi nedir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir gecesi ne zaman?

KADİR GECESİ'NİN NE ZAMAN?

Kadir gecesi 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı denen Kadir Gecesi, faziletleri bol olan manevi bir gecedir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi ismini Kadir Suresi'nden almıştır. Peygamber efendimiz(S.A.S) bu gece için "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" demiştir.

Allah (C.C) Kadir suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurmuştur. Bin aydan daha hayırlı olan gecenin anlamı ve önemi hadis ve ayetlerle insanlara anlatılmıştır.

KADİRE GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kuran-ı kerim okunmalı: Kadir Gecesi'nde Kuran-ı Kerim okunmalı, okuyanlar da dinlenilmelidir.

Namaz kılınmalı: Kaza namazı olanlar kaza namazlarını kılmalı, kaza namazı olmayanlar nafile namaz kılmalıdır.

Dua edilmeli: Namaz kıldıktan ve Kuran-ı Kerim okuduktan sonra dua ve niyazlar edilmelidir.

Salavat getirilmeli: Peygamber efendimize salâtü selamlar getirmeli, ondan şefaat ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Helalleşilmeli: Kadir Gecesi'nde küs olan insanlar barışmalı ve helalleşmelidir.

Tövbe edilmeli: Samimi niyetle günahlardan tövbe edilmeli, bu geceden bir arınma gecesi olarak istifade edilmelidir.

Kadir Gecesi'nde tesbih namazı kılınmasının önemi

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

KADİR GECESİ AYETİ

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

KADİR GECESİ'NDE BÜTÜN MÜMİNLER AFFOLUNUR, SADECE 5 SINIF MÜMİN AFFOLMAZ

1- Kâhinler, falcılar, yıldızname gibi kitaplara bakarak gelecekten haber veren kişiler,

2- Anne-babaya asi olan kişiler,

3- İçki içmeye devam eden kişiler,

4- Zina edenler,

5- Büyü yaptıran ve yapan kişiler,

Bunlardan sadece bu günahına tövbe edenler affolunur.