Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi duası nedir? Kadir Gecesi 2020

Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan'da idrak edilen Kadir Gecesi'nin kesin olarak hangi gün olduğu bilinmiyor. 2020 yılında 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi, Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmiş ve güneşin doğumuna kadar tüm gecenin esenlik dolu olduğu ifade edilmiştir. ''Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.'' şeklinde Kur'an'da geçen Kadir Gecesi, tüm Müslüman aleminin kutsal günlerindendir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an'ın Cebrail (as) aracılığı ile Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilmeye başlandığı en mübarek zaman olarak bilinen Kadir Gecesi, 2020 yılında 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Bol bol duaların edildiği, namazların kılındığı, ibadetlerin misliyle yerine getirilmeye çalışıldığı Kadir Gecesi'ne özel bir ibadet yoktur.

KADİR GECESİ DUASI

Allah'ın (c.c) isminin bolca zikredildiği, Müminlerin yardımlaştığı, ellerin semaya açıldığı Kadir Gecesi, nurlarla geçer. Hz. Peygamber'in o gece her zamandan daha çok ibadet ettiği söylenmiştir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed (s.a.v) şu şekilde dua edilmesini önermiştir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni."

- "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et" buyurdu.