Kadını cinsel saldırıdan kurtaran güvenlik görevlisi: Yapmam gerekeni yaptım

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yürüyerek işten evine dönen D.G.'yi, kimliği belirsiz bir kişinin cinsel saldırısından kurtaran özel güvenlik görevlisi Ercan Y. (45), "Benim de kızım var, yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Önceki gün saat 07.10'da işten evine dönmek için yürüyen D.G.'nin yolu,

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karşıyaka Çok Katlı Pazar Yeri yakınında eli bıçaklı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. D.G.'yi pazar duvarının yanına çeken şüpheli, kadını yere yatırarak, cinsel istismar girişiminde bulundu. D.G.'nin, çığlıklarına Karşıyaka Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Ercan Y., koştu. Güvenlik görevlisinin geldiğini gören saldırgan da kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganı engellemek istediği sırada elinden yaralanan D.G.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, 25-30 yaşlarında ve esmer olan, üzerinde kot pantolon ile siyah tişört bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN, 'SEN İŞİNE BAK' DEMİŞ

Karşıyaka Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ercan Y., yaşananları şöyle anlattı:

"Olay günü vardiyam bitmek üzereydi. Üzerime değiştirmek için soyunma odasına gittim. Burada, kedi sesi gibi bir ses duyunca, pencereden dışarı baktım ama bir şey göremedim. Geri dönerken, 'yardım edin' diye bağıran birinin çığlıklarını duydum. Pencereyi tekrar açtım ancak yine bir şey göremedim. Biraz daha aşağıya bakınca, bir adam olduğunu gördüm. Kadının arkasındaydı ve ensesinden bastırmıştı. Kadın, 'Yardım et ağabey' diye bağırdı. Bunun üzerine adama 'Kadını bırak' diye bağırdım. Saldırgan, 'Sen işine bak' diye karşılık verdi. Polisi arayacağımı söyleyince, kaçmaya başladı. Bu sırada kadın da 'polis' diye bağırarak, kaçmaya başladı. Kadının yanına gittiğimde, şoka girmiş bir şekilde oturuyordu. Sakin olmasını söyledim. Kendisini rahatsız eden kişinin kim olduğunu sorduğumda tanımadığını, işten evine dönerken yanına sessizce yaklaşıp, bıçağı boğazına dayayarak cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söyledi. Ben de polise bildirdim."

'TEPKİSİZ KALAMAZDIM'

Yaşanan olaya tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını belirten Ercan Y., "Pınar Güntekin haberlerini üzülerek, okudum. O şahıs, belki ben olmasaydım D.G.'ye cinsel istismarda bulunacak veya öldürecekti. Bu tarz olayların olmasını istemiyoruz. Güvenlik görevlisi olarak, insan olarak yapmam gerekeni yaptım. Benim de kızım var. Vatandaşlık görevimi yaptım ve içim çok rahat. Hiçbir şey olmamış gibi yapmaya vicdanım el vermedi. Eğer herkes sessiz kalırsa bu olayların önü alınmaz. Herkes sesini çıkarsın ki aramızdaki bu kişiler yok olup gitsinler" diye konuştu.