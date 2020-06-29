Bursa'da ekim yapmak için sabah tarlasına giden Esra Pirantepe (44), 2,5 metrelik yılanla karşılaştı. Bir üre panik olan kadın çiftçi daha sonra yılana karşı hamle yaptı. Peki, Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı görünce ne yaptı? Kadın çiftçi yılanı öldürdü mü?

KADIN ÇİFTÇİ, BOYUNDAN BÜYÜK YILANI GÖRÜNCE NE YAPTI?

Bursa'da ekim yapmak için sabah tarlasına giden Esra Pirantepe (44), 2,5 metrelik yılanla karşılaştı. Pirantepe, yılanı eliyle yakaladıktan sonra poz verdi.

İznik ilçesine bağlı kırsal Yörükler Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlasına ekim yapmak için giden Esra Pirantepe, 2,5 metre uzunluğunda yılana rastladı.

KADIN ÇİFTÇİ YILANI ÖLDÜRDÜ MÜ?

Yaklaşan yılanı fark eden Pirantepe, bir anda korku yaşadı ardından eliyle yakaladı. Pirantepe, boyu 2,5 metre olan yılanla kameraya poz verdikten sonra doğaya bıraktı.