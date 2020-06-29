Kadın çiftçi boyundan büyük yılan yakaladı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın çiftçi tarlasında boyundan büyük yılan yakaladı.
29.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:09
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın çiftçi tarlasında boyundan büyük yılan yakaladı.
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İznik'e bağlı Yörükler Mahallesindeki tarlasında ekim yapan Esra Pirantepe, kendisine hızla yaklaşmakta olan 2 metrelik dev yılanı fark etti.
Önce kaçan daha sonra yılanı eliyle yalayarak poz veren kadın çiftçi, yılanı tekrar doğaya saldı - BURSA